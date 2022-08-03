Ограбление президента
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Ограбление президента

Ограбление президента (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Finding Steve McQueen
Драма, Криминал88 мин18+

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О фильме

В 1972 году банда сплоченных воров из Янгстауна, штат Огайо, решает обчистить незаконные предвыборные фонды Ричарда Никсона.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление президента»