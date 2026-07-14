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Видеоблоги
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Wink
Фильмы
Огниво против Волшебной Скважины
Актёры и съёмочная группа фильма «Огниво против Волшебной Скважины»
Актёры и съёмочная группа фильма «Огниво против Волшебной Скважины»
Режиссёры
Анджей Петрас
Режиссёр
Актёры
Алексей Демидов
Актёр
Антон Адасинский
Актёр
Ольга Лапшина
Актриса
Сергей Барковский
Актёр
Полина Войченко
Актриса
Анджей Петрас
Актёр
Андрей Богданов
Актёр
Остап Риммен
Актёр
Сергей Харитонов
Актёр
Владимир Карпов
Актёр
Юлия Ауг
Актриса
Сценаристы
Анджей Петрас
Сценарист
Продюсеры
Анджей Петрас
Продюсер
Дмитрий Никитин
Продюсер
Художники
Алексей Падерин
Художник
Сергей Зайков
Художник
Ася Белова
Художница
Монтажёры
Анджей Петрас
Монтажёр
Композиторы
Анджей Петрас
Композитор