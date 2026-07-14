Wink
Фильмы
Огниво против Волшебной Скважины
Актёры и съёмочная группа фильма «Огниво против Волшебной Скважины»

Актёры и съёмочная группа фильма «Огниво против Волшебной Скважины»

Режиссёры

Анджей Петрас

Анджей Петрас

Режиссёр

Актёры

Алексей Демидов

Алексей Демидов

Актёр
Антон Адасинский

Антон Адасинский

Актёр
Ольга Лапшина

Ольга Лапшина

Актриса
Сергей Барковский

Сергей Барковский

Актёр
Полина Войченко

Полина Войченко

Актриса
Анджей Петрас

Анджей Петрас

Актёр
Андрей Богданов

Андрей Богданов

Актёр
Остап Риммен

Остап Риммен

Актёр
Сергей Харитонов

Сергей Харитонов

Актёр
Владимир Карпов

Владимир Карпов

Актёр
Юлия Ауг

Юлия Ауг

Актриса

Сценаристы

Анджей Петрас

Анджей Петрас

Сценарист

Продюсеры

Анджей Петрас

Анджей Петрас

Продюсер
Дмитрий Никитин

Дмитрий Никитин

Продюсер

Художники

Алексей Падерин

Алексей Падерин

Художник
Сергей Зайков

Сергей Зайков

Художник
Ася Белова

Ася Белова

Художница

Монтажёры

Анджей Петрас

Анджей Петрас

Монтажёр

Композиторы

Анджей Петрас

Анджей Петрас

Композитор