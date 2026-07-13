Огниво против Волшебной Скважины
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Огниво против Волшебной Скважины

Фильм Огниво против Волшебной Скважины

2025, Огниво против Волшебной Скважины
Семейный, Фэнтези6+
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О фильме

Однажды король Дании услышал предсказание, что принцесса выйдет замуж за простого солдата. Сей же час он заточил дочь в башне, казнил всех сказочников и предсказателей, а солдат отправил на войну. Теперь королевством заправляет коварный обер-полицмейстер. Он мечтает жениться на принцессе, командует глупыми жандармами и тайно использует магические артефакты — волшебную скважину и карильон.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Огниво против Волшебной Скважины»