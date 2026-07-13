Однажды король Дании услышал предсказание, что принцесса выйдет замуж за простого солдата. Сей же час он заточил дочь в башне, казнил всех сказочников и предсказателей, а солдат отправил на войну. Теперь королевством заправляет коварный обер-полицмейстер. Он мечтает жениться на принцессе, командует глупыми жандармами и тайно использует магические артефакты — волшебную скважину и карильон.

