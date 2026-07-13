Фильм Огниво против Волшебной Скважины
2025, Огниво против Волшебной Скважины
Семейный, Фэнтези6+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Однажды король Дании услышал предсказание, что принцесса выйдет замуж за простого солдата. Сей же час он заточил дочь в башне, казнил всех сказочников и предсказателей, а солдат отправил на войну. Теперь королевством заправляет коварный обер-полицмейстер. Он мечтает жениться на принцессе, командует глупыми жандармами и тайно использует магические артефакты — волшебную скважину и карильон.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
- АПРежиссёр
Анджей
Петрас
- Актёр
Алексей
Демидов
- АААктёр
Антон
Адасинский
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актёр
Сергей
Барковский
- ПВАктриса
Полина
Войченко
- АПАктёр
Анджей
Петрас
- АБАктёр
Андрей
Богданов
- ОРАктёр
Остап
Риммен
- СХАктёр
Сергей
Харитонов
- ВКАктёр
Владимир
Карпов
- Актриса
Юлия
Ауг
- АПСценарист
Анджей
Петрас
- АППродюсер
Анджей
Петрас
- ДНПродюсер
Дмитрий
Никитин
- АПХудожник
Алексей
Падерин
- СЗХудожник
Сергей
Зайков
- АБХудожница
Ася
Белова
- АПМонтажёр
Анджей
Петрас
- АПКомпозитор
Анджей
Петрас