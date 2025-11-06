Фильм Огненный мальчик
О фильме
«Огненный мальчик» — фильм Надежды Михалковой с почти сказочным сюжетом. В главных ролях Юлия Высоцкая, Анна Михалкова и молодой актер Денис Косиков.
Анна Старова — влиятельный политик, много лет возглавляющая комитет по вопросам семьи и детей. Внешне ее жизнь выглядит безупречной, но дома дела обстоят куда сложнее. Сын Макс — избалованный студент, привыкший жить ради развлечений и чужого внимания. Одна вечеринка рушит привычный порядок: трагическое происшествие психологически травмирует Макса, а Анну доводит до паники. Чтобы спрятать сына от скандала и возможных последствий, героиня отправляет его в глухую и очень странную деревню.
Драму «Огненный мальчик» смотреть в кинотеатрах можно уже сейчас. Бронируйте билет на Wink и погружайтесь в таинственную и сказочную атмосферу фильма.
Рейтинг
- Режиссёр
Надежда
Михалкова
- Актриса
Юлия
Высоцкая
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Денис
Косиков
- Актёр
Александр
Устюгов
- ЕИАктриса
Елизавета
Ищенко
- Актёр
Богдан
Голощук
- СБАктёр
Сергей
Балашов
- ОСАктриса
Оксана
Суркова
- Актёр
Валерий
Борисов
- МССценарист
Марина
Степнова
- Сценарист
Надежда
Михалкова
- Продюсер
Павел
Буря
- ЕЧПродюсер
Елизавета
Чаленко
- Продюсер
Надежда
Михалкова
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- АБМонтажёр
Артём
Барышников
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- Композитор
Дмитрий
Селипанов