Фильм Огненный мальчик

«Огненный мальчик» — фильм Надежды Михалковой с почти сказочным сюжетом. В главных ролях Юлия Высоцкая, Анна Михалкова и молодой актер Денис Косиков.



Анна Старова — влиятельный политик, много лет возглавляющая комитет по вопросам семьи и детей. Внешне ее жизнь выглядит безупречной, но дома дела обстоят куда сложнее. Сын Макс — избалованный студент, привыкший жить ради развлечений и чужого внимания. Одна вечеринка рушит привычный порядок: трагическое происшествие психологически травмирует Макса, а Анну доводит до паники. Чтобы спрятать сына от скандала и возможных последствий, героиня отправляет его в глухую и очень странную деревню.



