Wink
Фильмы
Огненная буря

Огненная буря (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, S.W.A.T.: Under Siege
Боевик, Триллер85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В центре сюжета секретная группировка, которая на протяжении десяти лет ведет операции по поимке крупных наркодилеров. В их копилке уже несколько преступников, которых удалось поймать, но это мелочи, когда один уходит на его место обязательно встает намного сильный враг.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb