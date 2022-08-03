Огненная буря (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, S.W.A.T.: Under Siege
Боевик, Триллер85 мин18+
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О фильме
В центре сюжета секретная группировка, которая на протяжении десяти лет ведет операции по поимке крупных наркодилеров. В их копилке уже несколько преступников, которых удалось поймать, но это мелочи, когда один уходит на его место обязательно встает намного сильный враг.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ТДРежиссёр
Тони
Джильо
- СДАктёр
Сэм
Джагер
- Актриса
Эдрианн
Палики
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- КЗАктриса
Кира
Загорски
- ТОАктёр
Тай
Олссон
- Актриса
Оливия
Ченг
- ЗПАктёр
Заф
Пару
- СДАктёр
Скотт
Дж. Атеа
- НБАктёр
Николас
Барич
- ДБАктёр
Далиас
Блейк
- ЙБСценарист
Йонас
Барнс
- КДСценарист
Кит
Доминге
- РХСценарист
Роберт
Хэмнер
- ГМПродюсер
Грег
Малкольм
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- ЙБПродюсер
Йонас
Барнс
- ПККомпозитор
Патрик
Кэйрд