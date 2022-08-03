Огги и тараканы. Глобулополис| Диета Огги| Собачий день (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Огги и тараканы. Глобулополис| Диета Огги| Собачий день
Мультфильм, Семейный20 мин6+
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О фильме
Толстый добродушный обыватель, кот Огги хочет только одного: чтобы никто не мешал ему наслаждаться спокойной и размеренной жизнью — вкусной едой, телевизором, мягким пуфом, на котором так уютно спится…Но бедного кота одолевают несносные соседи: три вредных таракана (Джой, Марки и Ди-Ди) постоянно отравляют ему жизнь жестокими шутками.
СтранаСША, Канада, Вьетнам, Франция, Южная Корея
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb