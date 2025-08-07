Одни дома (фильм, 2002) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Обычный день может превратиться внезабываемое приключение, если рядом верные друзья. Комедия«Одни дома»—фильм овеселом переполохе, который начинается сбанальной детской ссоры.
Ссора между Питером иШэннон приводит ктому, что родители внаказание оставляют иходних наферме, уезжая навстречу сбанкиром, чтобы спасти имущество. Вэто время дети сталкиваются стремя неуклюжими мошенниками ииххитрым предводителем Клешней, которые прячут вгрузовике украденное золото. Конфликт разгорается, когда планы воров рушатсяиз-занеожиданного сопротивления. Домашние животные, отважные иизобретательные, присоединяются кдетям вборьбе против незваных гостей. Совместные усилия превращают день вчереду забавных ирискованных событий.
Фильм«Одни дома»доказывает, что даже юные герои способны набольшие поступки. Комедия наполнена искренним юмором итрогательными моментами единства семьи ипитомцев.
СтранаЮАР, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Дэвид
Листер
- ЭСАктриса
Эмма
Сэммс
- МУАктёр
Мик
Уолтер
- ДХАктёр
Джордж
Хэмилтон
- РСАктёр
Рон
Смержак
- ГЭАктёр
Грег
Эвиган
- ДДАктриса
Дженна
Довер
- ВСАктёр
Вейн
Скотт
- ДШАктриса
Джилл
Шиллинг
- ТКАктёр
Тоби
Кронже
- Сценарист
Кристофер
Аткинс
- ГССценарист
Гас
Силбер
- ЭМПродюсер
Элизабет
Мэтьюз
- ЭДПродюсер
Эми
Дж. Мур
- ЭТХудожник
Эдвард
Томас
- МТКомпозитор
Марк
Томас