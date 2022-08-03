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Однажды HD

Однажды HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Однажды HD
Мелодрама, Драма94 мин18+

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О фильме

Однажды Лешка понял, что влюблен. В бывшую девушку брата. Ему еще не было и 16-ти, а ей уже исполнилось 17. Она носила очень короткую юбку и ходила гулять с ребятами из другого района. Он согласился с Таней на пари: проигравший обязан исполнить любое желание победителя…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды HD»