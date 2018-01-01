Wink
Детям
Одиссея Петра
Актёры и съёмочная группа фильма «Одиссея Петра»

Режиссёры

Алексей Кузмин-Тарасов

Режиссёр
Анна Колчина

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Габриелян

Актёр
Светлана Немоляева

Актриса
Мария Шашлова

Актриса
Алексей Юдников

Актёр
Наталья Курепова

Актриса
Даниил Каменцев

Актёр
Дина Мирбоязова

АктрисаСирена

Сценаристы

Алексей Кузмин-Тарасов

Сценарист
Анна Колчина

Сценарист

Продюсеры

Константин Лузиньян

Продюсер
Настасья Гомиашвили

Продюсер

Операторы

Максим Кирюнин

Оператор
Максим Клёнов

Оператор

Композиторы

Михаил Смирнов

Композитор