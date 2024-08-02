Одиссея 1989 (фильм, 2003) смотреть онлайн

Простой деревенский пацан Дениска, а попросту Дэн, едет в большой город, мечтая выучиться и стать Человеком… Космонавтом или на худой конец, агрономом. Но уже на первых подступах к городу Дэн сталкивается с реальностью, которая оказывается совсем не такой, как ему представлялось! Странная городская жизнь, наркотики, загадочные личности - затягивают Дэна в стремительный водоворот. И он не может этому сопротивляться!



Череда новых знакомств, бесконечные непонятные разборки, и непрекращающийся поиск «кайфа»… В итоге Дэн не может провести грань между реальностью и наркотическим бредом. Мгновения счастья сменяются безумными видениями, и так до бесконечности… И оказывается, что для того, чтобы стать «космонавтом», вовсе не нужно долго учиться…

