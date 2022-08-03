Одинокий парень (фильм, 1984) смотреть онлайн
1984, The Lonely Guy
Мелодрама, Комедия86 мин18+
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О фильме
В какой-то момент Ларри почувствовал себя таким одиноким, что решил написать об этом. Скромная попытка дать выход словам и эмоциям обернулась колоссальным успехом. Ларри стал знаменит, а самое главное – он встретил прекрасную девушку. Однако его избранница решила выйти замуж за другого. Ларри готов пойти на все, чтобы спасти ее от роковой ошибки.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АХРежиссёр
Артур
Хиллер
- Актёр
Стив
Мартин
- ЧГАктёр
Чарльз
Гродин
- ДААктриса
Джудит
Айви
- СЛАктёр
Стив
Лоуренс
- РДАктриса
Робин
Дугласс
- МГАктёр
Мерв
Гриффин
- ДДАктриса
Др.
Джойс Бразерс
- КБАктриса
Кэнди
Бру
- РБАктриса
Рэнди
Бру
- ДПАктриса
Джули
Пэйн
- ЭВСценарист
Эд.
Вайнбергер
- СДСценарист
Стэн
Дэниелс
- НССценарист
Нил
Саймон
- БДСценарист
Брюс
Джей Фридман
- АХПродюсер
Артур
Хиллер
- СЭПродюсер
С.
Эриксон
- ЛДХудожница
Линда
ДеСенна
- Монтажёр
Раджа
Госнелл
- УРМонтажёр
Уильям
Рейнольдс
- ВДОператор
Виктор
Дж. Кемпер
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит