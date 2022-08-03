Одинокий парень
Wink
Фильмы
Одинокий парень

Одинокий парень (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, The Lonely Guy
Мелодрама, Комедия86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В какой-то момент Ларри почувствовал себя таким одиноким, что решил написать об этом. Скромная попытка дать выход словам и эмоциям обернулась колоссальным успехом. Ларри стал знаменит, а самое главное – он встретил прекрасную девушку. Однако его избранница решила выйти замуж за другого. Ларри готов пойти на все, чтобы спасти ее от роковой ошибки.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одинокий парень»