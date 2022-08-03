В какой-то момент Ларри почувствовал себя таким одиноким, что решил написать об этом. Скромная попытка дать выход словам и эмоциям обернулась колоссальным успехом. Ларри стал знаменит, а самое главное – он встретил прекрасную девушку. Однако его избранница решила выйти замуж за другого. Ларри готов пойти на все, чтобы спасти ее от роковой ошибки.

