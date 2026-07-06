Фильм Одиноким предоставляется общежитие
1983, Одиноким предоставляется общежитие
Мелодрама, Комедия18+
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О фильме
В общежитие ткачих комендантом направляется бывший моряк. Он сразу же узнает, что душой вверенного ему коллектива является Вера Голубева, занимающаяся устройством личной жизни своих подруг. Сваха по призванию, она организовала нечто вроде бесплатного брачного агентства, собирая данные о потенциальных женихах со всей страны. Между Верой и новым комендантом отношения поначалу не складываются, но постепенно он влюбляется в эту обаятельную и деятельную женщину.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ССРежиссёр
Самсон
Самсонов
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актёр
Александр
Михайлов
- ТСАктриса
Тамара
Сёмина
- ФМАктёр
Фрунзик
Мкртчян
- Актриса
Елена
Драпеко
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- ТБАктриса
Татьяна
Божок
- ЕМАктриса
Елена
Майорова
- ВТАктриса
Вера
Трофимова
- ЕСАктриса
Елена
Скороходова
- ЛКАктриса
Людмила
Коныгина
- ЛШАктриса
Людмила
Шевель
- Актёр
Владимир
Симонов
- АКАктёр
Александр
Кириллов
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- ГСАктриса
Галина
Семенова
- МСАктриса
Мария
Скворцова
- ЕААктриса
Елена
Антонова
- ЕААктриса
Елена
Астафьева
- АФАктёр
Александр
Фадеев
- ВКАктёр
Владимир
Кузнецов
- ИТАктриса
Ирина
Токарчук
- ТААктриса
Татьяна
Агафонова
- РААктёр
Радий
Афанасьев
- ИСАктёр
Иван
Савкин
- ПМАктёр
Пётр
Меркурьев
- НПАктёр
Никита
Померанцев
- ВИАктёр
Вадим
Иванов
- АИСценарист
Аркадий
Инин
- ПКХудожник
Пётр
Киселёв
- ВЯОператор
Виктор
Якушев
- ЕДКомпозитор
Евгений
Дога