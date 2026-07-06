Одиноким предоставляется общежитие
Wink
Фильмы
Одиноким предоставляется общежитие

Фильм Одиноким предоставляется общежитие

1983, Одиноким предоставляется общежитие
Мелодрама, Комедия18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

В общежитие ткачих комендантом направляется бывший моряк. Он сразу же узнает, что душой вверенного ему коллектива является Вера Голубева, занимающаяся устройством личной жизни своих подруг. Сваха по призванию, она организовала нечто вроде бесплатного брачного агентства, собирая данные о потенциальных женихах со всей страны. Между Верой и новым комендантом отношения поначалу не складываются, но постепенно он влюбляется в эту обаятельную и деятельную женщину.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одиноким предоставляется общежитие»