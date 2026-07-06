В общежитие ткачих комендантом направляется бывший моряк. Он сразу же узнает, что душой вверенного ему коллектива является Вера Голубева, занимающаяся устройством личной жизни своих подруг. Сваха по призванию, она организовала нечто вроде бесплатного брачного агентства, собирая данные о потенциальных женихах со всей страны. Между Верой и новым комендантом отношения поначалу не складываются, но постепенно он влюбляется в эту обаятельную и деятельную женщину.

