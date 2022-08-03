Одинок по контракту (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Одинок по контракту
Комедия99 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм расскажет историю молодой восходящей звезды Славы Лебедева, фронтмена рок-группы «Сердце города», и юной Лили Фиалко, которая влюбляется в Славу, не подозревая о его популярности. По контракту Славе нельзя не только жениться, но и встречаться с девушкой, чтобы не разрушить свой сценический образ и не лишиться любви фанаток.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- ВВАктёр
Вацлав
Верхол
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- АСАктёр
Андрей
Саминин
- ВСАктёр
Валерий
Созановский
- АДАктёр
Александр
Дулин
- НВАктриса
Наоми
Вульф
- ВВАктёр
Василий
Вирастюк
- АБАктёр
Алан
Бадоев
- ВБСценарист
Валерий
Богданов
- ВЛПродюсер
Владимир
Локотко
- АРПродюсер
Андрей
Ризванюк
- ВИОператор
Владимир
Иванов