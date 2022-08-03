Одинок по контракту (фильм, 2014) смотреть онлайн

Фильм расскажет историю молодой восходящей звезды Славы Лебедева, фронтмена рок-группы «Сердце города», и юной Лили Фиалко, которая влюбляется в Славу, не подозревая о его популярности. По контракту Славе нельзя не только жениться, но и встречаться с девушкой, чтобы не разрушить свой сценический образ и не лишиться любви фанаток.

