Одиночки

Одиночки (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Singles
Драма, Мелодрама18+

О фильме

Любовная комедия из жизни тех, кому за двадцать. Одиночество - беда конца нашего века. Молодые и красивые люди предпочитают оставаться вне компании, наедине с собой. Страх личных неудач, злословия, крушения надежд, - нет, лучше быть одному...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одиночки»