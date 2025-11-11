Одиночка
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Одиночка

Одиночка (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, A Man Apart
Боевик, Триллер18+

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О фильме

Агент Шон Веттер — оперативник, борющийся с контрабандой наркотиков из Мексики. После того, как глава наркокартели был заключен в тюрьму, появляется новый таинственный персонаж, известный как Дьябло, который берет в свои руки контроль над всем трафиком.
Когда в ходе проваленной операции убивают жену Веттера, он и его коллега должны внедриться в преступный картель, чтобы вычислить неуловимого Дьябло.

Страна
США, Германия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одиночка»