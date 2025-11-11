Агент Шон Веттер — оперативник, борющийся с контрабандой наркотиков из Мексики. После того, как глава наркокартели был заключен в тюрьму, появляется новый таинственный персонаж, известный как Дьябло, который берет в свои руки контроль над всем трафиком.

Когда в ходе проваленной операции убивают жену Веттера, он и его коллега должны внедриться в преступный картель, чтобы вычислить неуловимого Дьябло.

