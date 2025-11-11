Одиночка (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, A Man Apart
Боевик, Триллер18+
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О фильме
Агент Шон Веттер — оперативник, борющийся с контрабандой наркотиков из Мексики. После того, как глава наркокартели был заключен в тюрьму, появляется новый таинственный персонаж, известный как Дьябло, который берет в свои руки контроль над всем трафиком.
Когда в ходе проваленной операции убивают жену Веттера, он и его коллега должны внедриться в преступный картель, чтобы вычислить неуловимого Дьябло.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Ф.
Гэри Грей
- Актёр
Вин
Дизель
- ЛТАктёр
Лоренц
Тейт
- Актёр
Тимоти
Олифант
- ДСАктёр
Джино
Сильва
- ЖОАктриса
Жаклин
Обрадорс
- СИАктёр
Стив
Истин
- ХФАктёр
Хуан
Фернандес
- ДКАктёр
Джефф
Кобер
- МРАктёр
Марко
Родригес
- ММАктёр
Майк
Морофф
- Актёр
Эмилио
Ривера
- ДШАктёр
Джордж
Шарперсон
- МСАктёр
Малик
Строутер
- ЭЭАктриса
Элис
Эмтер
- ДБАктёр
Джим
Боэк
- РБАктёр
Рубелио
Брекемонте
- БЭАктёр
Бен
Эрнандес Брей
- НКАктёр
Норм
Комптон
- АКАктриса
Атьяна
Кунс-Паркер
- ЭКАктёр
Эстебан
Куето
- КДАктёр
Кен
Давитян
- ЭФАктриса
Эйприл
Флауэрс
- ЭФАктриса
Элиан
Фитц-Картер
- РФАктёр
Роберт
Фрад
- ЗДАктёр
Захари
Джон Гонзалес
- РХАктёр
Ричард
Хаж
- ПХАктриса
Паула
Харрисон
- ТХАктёр
Тоби
Холгин
- ТХАктриса
Терри
Хойос
- ТКАктёр
Томас
Копаче
- ДЛАктриса
Джулия
Ли
- ФВАктёр
Ф.
Валентино Моралес
- СРАктёр
Скотт
Рейц
- ДРАктёр
Джо
Родригез
- МСАктёр
Мик
Скриба
- КСАктриса
Каррин
Стеффанс-МакКрэри
- РСАктриса
Рэйчел
Стерлинг
- ЛТАктёр
Ламонт
Тайлер
- ДЭАктриса
Доун
Элейн
- РБАктриса
Рослин
Безанилла
- ЧКАктриса
Чарли
Кертис
- АДАктриса
Азалеа
Девила
- КЭАктриса
Кристин
Экерт
- СЭАктриса
Соня
Энрикез
- КЛАктриса
Кристина
ЛаМоника
- ЭААктриса
Элизабет
Альварез
- БЛАктриса
Брук
Льюис
- МААктриса
Мария
Арк
- КГСценарист
Кристиан
Гьюдгэст
- ПШСценарист
Пол
Шойринг
- Продюсер
Вин
Дизель
- Продюсер
Такер
Тули
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли