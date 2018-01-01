Актёры и съёмочная группа фильма «Одиночка»
Режиссёры
Актёры
АктёрInsp. Vijay Verma
Амитабх БаччанAmitabh Bachchan
АктёрShekhar
Джеки ШроффJackie Shroff
АктрисаSapna
Амрита СингхAmrita Singh
АктрисаSeema
Минакши ШешадриMeenakshi Sheshadri
АктёрAjay (Vijay's Brother) (в титрах: Aditya Panscholi)
Адитья ПанчолиAditya Pancholi
АктрисаNeetu (в титрах: Kiran Joneja)
Киран ДжунеяKiran Juneja
АктёрAnthony 'Tony' Braganza / Jojo Braganza
Кит СтивенсонKeith Stevenson
АктёрPolice Commisioner
Шаши КапурShashi Kapoor
АктрисаSeema's Mother
ХеленHelen
АктёрRanjeet
Махеш АнандMahesh Anand
АктёрInsp. Ahmed
Канвалджит СингхKanwaljeet Singh
АктёрAnthony's & Jojo's lawyer
Мангал ДхиллонMangal Dhillon
Актёр
АзифAsif
Актриса
НафизаNafisa
Актёр
С.М. ЗахирS.M. Zaheer
АктёрDoctor (в титрах: Vikram Gokhle)
Викрам ГокхалеVikram Gokhale
Актёр
Анил ЯдавAnil Yadav
Актёр
Лалит ТивариLalit Tiwari
АктрисаSapna's Friend
Гопи ДесаиGopi Desai
Актёр
Аббас ХабибAbbas Habib
Актёр(в титрах: Pradeep Chowdhri)
Прадип ЧодриPradeep Chaudhry
Актёр
ХажиHaji
Актриса
Анджана Р.Anjana R.
Актёр
Арун МатурArun Mathur
Актриса
Бейби ДжухиBaby Juhi
АктёрMehta Store Employee (в титрах: Ghanshyam)
Ганшьям РохераGhanshyam Rohera
Актёр