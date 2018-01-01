Wink
Фильмы
Одиночка
Актёры и съёмочная группа фильма «Одиночка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Одиночка»

Режиссёры

Рамеш Сиппи

Рамеш Сиппи

Ramesh Sippy
Режиссёр

Актёры

Амитабх Баччан

Амитабх Баччан

Amitabh Bachchan
АктёрInsp. Vijay Verma
Джеки Шрофф

Джеки Шрофф

Jackie Shroff
АктёрShekhar
Амрита Сингх

Амрита Сингх

Amrita Singh
АктрисаSapna
Минакши Шешадри

Минакши Шешадри

Meenakshi Sheshadri
АктрисаSeema
Адитья Панчоли

Адитья Панчоли

Aditya Pancholi
АктёрAjay (Vijay's Brother) (в титрах: Aditya Panscholi)
Киран Джунея

Киран Джунея

Kiran Juneja
АктрисаNeetu (в титрах: Kiran Joneja)
Кит Стивенсон

Кит Стивенсон

Keith Stevenson
АктёрAnthony 'Tony' Braganza / Jojo Braganza
Шаши Капур

Шаши Капур

Shashi Kapoor
АктёрPolice Commisioner
Хелен

Хелен

Helen
АктрисаSeema's Mother
Махеш Ананд

Махеш Ананд

Mahesh Anand
АктёрRanjeet
Канвалджит Сингх

Канвалджит Сингх

Kanwaljeet Singh
АктёрInsp. Ahmed
Мангал Дхиллон

Мангал Дхиллон

Mangal Dhillon
АктёрAnthony's & Jojo's lawyer
Азиф

Азиф

Asif
Актёр
Нафиза

Нафиза

Nafisa
Актриса
С.М. Захир

С.М. Захир

S.M. Zaheer
Актёр
Викрам Гокхале

Викрам Гокхале

Vikram Gokhale
АктёрDoctor (в титрах: Vikram Gokhle)
Анил Ядав

Анил Ядав

Anil Yadav
Актёр
Лалит Тивари

Лалит Тивари

Lalit Tiwari
Актёр
Гопи Десаи

Гопи Десаи

Gopi Desai
АктрисаSapna's Friend
Аббас Хабиб

Аббас Хабиб

Abbas Habib
Актёр
Прадип Чодри

Прадип Чодри

Pradeep Chaudhry
Актёр(в титрах: Pradeep Chowdhri)
Хажи

Хажи

Haji
Актёр
Анджана Р.

Анджана Р.

Anjana R.
Актриса
Арун Матур

Арун Матур

Arun Mathur
Актёр
Бейби Джухи

Бейби Джухи

Baby Juhi
Актриса
Ганшьям Рохера

Ганшьям Рохера

Ghanshyam Rohera
АктёрMehta Store Employee (в титрах: Ghanshyam)
Харбанс Даршан

Харбанс Даршан

Harbans Darshan
Актёр

Сценаристы

Салим Хан

Салим Хан

Salim Khan
Сценарист

Продюсеры

Ариф

Ариф

Arif
Продюсер
Танвир Алам

Танвир Алам

Tanvir Alam
Продюсер
Таукир Кхан

Таукир Кхан

Tauqir Khan
Продюсер
Мушир Алам

Мушир Алам

Mushir Alam
Продюсер

Композиторы

Лаксмикант Шантарам Кудалкар

Лаксмикант Шантарам Кудалкар

Laxmikant Shantaram Kudalkar
Композитор
Пьярелал Рампрасад Шарма

Пьярелал Рампрасад Шарма

Pyarelal Ramprasad Sharma
Композитор