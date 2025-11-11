Одиночка (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, Akayla
Боевик, Триллер12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Два брата и Аджай рано осиротели. Старший брат Виджай сделал все возможное, чтобы младший Аджай получил хорошее образование, а сам пошел работать инспектором в полицию. Виджаю нравилась Сима, но он уступает близкому другу Шекхару, который влюблен в Симу с детства.
Шекхар и Сима женятся и вскоре у них рождается ребенок Бобби. Аджай тем временем просит благословления у брата на свадьбу с Ниту. Свое личное счастье Виджай встретил в лице танцовщицы Сапны, но на нее положил глаз и мафиози Тони Браганза...
Рейтинг
5.3 IMDb
- РСРежиссёр
Рамеш
Сиппи
- АБАктёр
Амитабх
Баччан
- ДШАктёр
Джеки
Шрофф
- АСАктриса
Амрита
Сингх
- МШАктриса
Минакши
Шешадри
- АПАктёр
Адитья
Панчоли
- КДАктриса
Киран
Джунея
- КСАктёр
Кит
Стивенсон
- ШКАктёр
Шаши
Капур
- ХАктриса
Хелен
- МААктёр
Махеш
Ананд
- КСАктёр
Канвалджит
Сингх
- МДАктёр
Мангал
Дхиллон
- ААктёр
Азиф
- НАктриса
Нафиза
- СЗАктёр
С.М.
Захир
- ВГАктёр
Викрам
Гокхале
- АЯАктёр
Анил
Ядав
- ЛТАктёр
Лалит
Тивари
- ГДАктриса
Гопи
Десаи
- АХАктёр
Аббас
Хабиб
- ПЧАктёр
Прадип
Чодри
- ХАктёр
Хажи
- АРАктриса
Анджана
Р.
- АМАктёр
Арун
Матур
- БДАктриса
Бейби
Джухи
- ГРАктёр
Ганшьям
Рохера
- ХДАктёр
Харбанс
Даршан
- СХСценарист
Салим
Хан
- АПродюсер
Ариф
- ТАПродюсер
Танвир
Алам
- ТКПродюсер
Таукир
Кхан
- МАПродюсер
Мушир
Алам
- ЛШКомпозитор
Лаксмикант
Шантарам Кудалкар
- ПРКомпозитор
Пьярелал
Рампрасад Шарма