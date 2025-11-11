Одиночка (фильм, 1991) смотреть онлайн

Одиночка
1991, Akayla
Боевик, Триллер12+

О фильме

Два брата и Аджай рано осиротели. Старший брат Виджай сделал все возможное, чтобы младший Аджай получил хорошее образование, а сам пошел работать инспектором в полицию. Виджаю нравилась Сима, но он уступает близкому другу Шекхару, который влюблен в Симу с детства.

Шекхар и Сима женятся и вскоре у них рождается ребенок Бобби. Аджай тем временем просит благословления у брата на свадьбу с Ниту. Свое личное счастье Виджай встретил в лице танцовщицы Сапны, но на нее положил глаз и мафиози Тони Браганза...

Страна
Индия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одиночка»