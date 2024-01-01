Один хороший день
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Один хороший день

Фильм Один хороший день

2024, Один хороший день
Комедия16+
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О фильме

Катька мечтает стать крутым модельером, но в поселке городского типа со смешным названием Жупа ее таланту как-то тесновато. А тут еще мама заставляет ее выйти замуж, и Катя решает сбежать в Москву. Но тут происходит нечто странное — девушка попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей предстоит разобраться в причинах этого круговорота событий и найти единственный правильный выход.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Один хороший день»