Фильм Один хороший день
2024, Один хороший день
Комедия16+
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О фильме
Катька мечтает стать крутым модельером, но в поселке городского типа со смешным названием Жупа ее таланту как-то тесновато. А тут еще мама заставляет ее выйти замуж, и Катя решает сбежать в Москву. Но тут происходит нечто странное — девушка попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей п�редстоит разобраться в причинах этого круговорота событий и найти единственный правильный выход.
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Рейтинг
- КБРежиссёр
Кирилл
Белевич
- Актриса
Анастасия
Талызина
- Сценарист
Олег
Маловичко
- АЗСценарист
Алексей
Зотов
- АКСценарист
Анастасия
Кутеева
- АИСценарист
Александр
Иштриков
- Сценарист
Максим
Кудымов
- НЯПродюсер
Нелли
Яралова
- ИГПродюсер
Иван
Голомовзюк
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- ЮАПродюсер
Юлия
Арапова
- ЕМХудожник
Евгений
Матюненко
- СМХудожница
Светлана
Москвина
- ДВХудожница
Диана
Васильева
- ВККомпозитор
Вадим
Карпенко
- ЛАКомпозитор
Леван
Авазашвили
- НСКомпозитор
Николай
Сарабьянов