Одержимость (фильм, 2002) смотреть онлайн

История двух ученых, которые узнают, что Рэндольф Эш, поэт Викторианской эпохи имел тайную внебрачную связь с другой менее известной поэтессой. Ученые начинают исследовать роман из прошлого, читая любовные письма влюбленных, чтобы собрать из осколков полную картину, и вскоре понимают, что сами не могут жить друг без друга…

