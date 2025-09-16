Одержимость (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Possession
Драма, Мелодрама18+
О фильме
История двух ученых, которые узнают, что Рэндольф Эш, поэт Викторианской эпохи имел тайную внебрачную связь с другой менее известной поэтессой. Ученые начинают исследовать роман из прошлого, читая любовные письма влюбленных, чтобы собрать из осколков полную картину, и вскоре понимают, что сами не могут жить друг без друга…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама, Детектив
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- НЛРежиссёр
Нил
Лабут
- Актёр
Аарон
Экхарт
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- ТСАктёр
Тоби
Стивенс
- Актриса
Лина
Хиди
- ДМАктриса
Джорджия
МакКензи
- НЛСценарист
Нил
Лабут
- АССценарист
А.
С. Байетт
- ЛДСценарист
Лора
Джонс
- ДГСценарист
Дэвид
Генри Хван
- Продюсер
Дэвид
Баррон
- Продюсер
Паула
Вайнштейн
- ЛАПродюсер
Лен
Амато
- Продюсер
Барри
Левинсон
- ЭСХудожник
Эндрю
Сандерс
- СУХудожница
Су
Уайтакер
- ЙУХудожник
Йен
Уитэйкер
- ЛАХудожница
Лучана
Арриги
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред