Одержимость (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Possession
Драма, Мелодрама18+

О фильме

История двух ученых, которые узнают, что Рэндольф Эш, поэт Викторианской эпохи имел тайную внебрачную связь с другой менее известной поэтессой. Ученые начинают исследовать роман из прошлого, читая любовные письма влюбленных, чтобы собрать из осколков полную картину, и вскоре понимают, что сами не могут жить друг без друга…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимость»