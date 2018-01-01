Wink
Фильмы
Одержимость
Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимость»

Режиссёры

Петер Зер

Peter Sehr
Режиссёр

Актёры

Хайке Макач

Heike Makatsch
АктрисаMiriam Auerbach
Даниэль Желен

Daniel Gélin
АктёрXavier Favre
Катя Экерманн

Katja Ackermann
АктрисаHeike
Дэниэл Крэйг

Daniel Craig
АктёрJohn MacHale
Аллен Гарфилд

Аллен Гарфилд

Allen Garfield
АктёрSimon Frischmuth

Сценаристы

Петер Зер

Peter Sehr
Сценарист
Мари Ноэль

Marie Noëlle
Сценарист

Продюсеры

Мартина Келли

Martine Kelly
Продюсер

Художники

Эстер Вальц

Esther Walz
Художница
Жером Латур

Jérôme Latour
Художник

Монтажёры

Хайди Хандорф

Heidi Handorf
Монтажёр

Композиторы

Мики Мойзер

Micki Meuser
Композитор