Одержимая
Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимая»

Режиссёры

Анджей Жулавский

Andrzej Zulawski
Режиссёр

Актёры

Изабель Аджани

Isabelle Adjani
АктрисаAnna / Helen
Сэм Нил

Sam Neill
АктёрMark
Маргит Карстенсен

Margit Carstensen
АктрисаMargit Gluckmeister
Хайнц Беннент

Heinz Bennent
Актёр
Йоханна Хофер

Johanna Hofer
АктрисаHeinrich's Mother
Карл Дюринг

Carl Duering
Актёр
Шон Лоутон

Shaun Lawton
АктёрZimmermann
Майкл Хогбен

Michael Hogben
Актёр
Максимилиан Рютлайн

Maximilian Rüthlein
АктёрMan with Pink Socks (в титрах: Maximilian Ruethlein)
Томас Фрей

Thomas Frey
Актёр
Лесли Молтон

Leslie Malton
Актриса
Герд Нойберт

Gerd Neubert
Актёр
Керстин Вольфарт

Kerstin Wohlfahrt
Актриса
Ильзе Барс

Ilse Bahrs
Актриса
Карин Мумм

Karin Mumm
Актриса
Херберт Хвойка

Herbert Chwoika
Актёр
Барбара Станек

Barbara Stanek
Актриса
Ильзе Траутшольд

Ilse Trautschold
Актриса
Харри Рибауэр

Harry Riebauer
Актёр
Драгомир Станоевич

Dragomir Stanojevic-Bata Kameni
Актёр

Сценаристы

Анджей Жулавский

Andrzej Zulawski
Сценарист
Фредерик Тьютен

Frederic Tuten
Сценарист

Продюсеры

Мари-Лор Рейр

Marie-Laure Reyre
Продюсер

Монтажёры

Мари-Софи Дюбю

Marie-Sophie Dubus
Монтажёр

Операторы

Брюно Нюйттен

Bruno Nuytten
Оператор

Композиторы

Анджей Кожиньский

Andrzej Korzynski
Композитор