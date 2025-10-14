Одержимая (фильм, 1981) смотреть онлайн
1981, Possession
Ужасы, Драма18+
Этот фильм пока недоступен
Вернувшись домой из длительной командировки, Марк обнаруживает, что за время отсутствия стал для жены совсем чужим человеком. Он решает узнать всю правду. Постепенно выясняется, что дело в чём-то большем, чем обычная любовная интрижка. С каждым днем супруги все глубже погружаются в пучину безумия, перерастающего в кровавый кошмар.
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АЖРежиссёр
Анджей
Жулавский
- Актриса
Изабель
Аджани
- Актёр
Сэм
Нил
- МКАктриса
Маргит
Карстенсен
- ХБАктёр
Хайнц
Беннент
- ЙХАктриса
Йоханна
Хофер
- КДАктёр
Карл
Дюринг
- ШЛАктёр
Шон
Лоутон
- МХАктёр
Майкл
Хогбен
- МРАктёр
Максимилиан
Рютлайн
- ТФАктёр
Томас
Фрей
- ЛМАктриса
Лесли
Молтон
- ГНАктёр
Герд
Нойберт
- КВАктриса
Керстин
Вольфарт
- ИБАктриса
Ильзе
Барс
- КМАктриса
Карин
Мумм
- ХХАктёр
Херберт
Хвойка
- БСАктриса
Барбара
Станек
- ИТАктриса
Ильзе
Траутшольд
- ХРАктёр
Харри
Рибауэр
- ДСАктёр
Драгомир
Станоевич
- АЖСценарист
Анджей
Жулавский
- ФТСценарист
Фредерик
Тьютен
- МРПродюсер
Мари-Лор
Рейр
- МДМонтажёр
Мари-Софи
Дюбю
- БНОператор
Брюно
Нюйттен
- АККомпозитор
Анджей
Кожиньский