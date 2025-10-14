Одержимая (фильм, 1981) смотреть онлайн

Вернувшись домой из длительной командировки, Марк обнаруживает, что за время отсутствия стал для жены совсем чужим человеком. Он решает узнать всю правду. Постепенно выясняется, что дело в чём-то большем, чем обычная любовная интрижка. С каждым днем супруги все глубже погружаются в пучину безумия, перерастающего в кровавый кошмар.

