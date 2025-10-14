Одержимая (фильм, 1981) смотреть онлайн

Одержимая
1981, Possession
Ужасы, Драма18+

Вернувшись домой из длительной командировки, Марк обнаруживает, что за время отсутствия стал для жены совсем чужим человеком. Он решает узнать всю правду. Постепенно выясняется, что дело в чём-то большем, чем обычная любовная интрижка. С каждым днем супруги все глубже погружаются в пучину безумия, перерастающего в кровавый кошмар.

Страна
Франция, Германия
Жанр
Ужасы, Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

