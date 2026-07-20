Одержимая
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Одержимая

Фильм Одержимая

1931, Possessed
Драма, Мелодрама12+
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О фильме

Бедная фабричная девушка Мэриан не хочет прозябать в маленьком городишке и выходить замуж за пылкого, но бедного ухажера. Ее манит блестящая жизнь богатых городов. Однажды, на железнодорожном переезде она знакомится с подвыпившим плейбоем Вили, который ради развлечения угощает ее шампанским и приглашает заглянуть к нему на огонек. Он не подозревает, что разбудил в ней настоящую «золотоискательницу», одержимую мечтой о красивой жизни. Мэриан не преминула воспользоваться приглашением и неожиданно нагрянула к нему.

Обескураженный и с головной болью после похмелья Вили все-таки дает ей несколько советов как обосноваться в городе, прежде, чем выпроводить ее за дверь. Хваткая Мэриан становится любовницей богатого разведенного адвоката Марка Уитни. Через три года, превратившись в светскую львицу, обученная этикету и манерам высшего света, первоклассно одетая и живущая на Парк Авеню, выдавая себя за богатую разведенную мисс Мореланд, Мэриан вдруг обнаруживает, что ей хочется простого женского счастья…

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимая»