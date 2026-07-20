Бедная фабричная девушка Мэриан не хочет прозябать в маленьком городишке и выходить замуж за пылкого, но бедного ухажера. Ее манит блестящая жизнь богатых городов. Однажды, на железнодорожном переезде она знакомится с подвыпившим плейбоем Вили, который ради развлечения угощает ее шампанским и приглашает заглянуть к нему на огонек. Он не подозревает, что разбудил в ней настоящую «золотоискательницу», одержимую мечтой о красивой жизни. Мэриан не преминула воспользоваться приглашением и неожиданно нагрянула к нему.



Обескураженный и с головной болью после похмелья Вили все-таки дает ей несколько советов как обосноваться в городе, прежде, чем выпроводить ее за дверь. Хваткая Мэриан становится любовницей богатого разведенного адвоката Марка Уитни. Через три года, превратившись в светскую львицу, обученная этикету и манерам высшего света, первоклассно одетая и живущая на Парк Авеню, выдавая себя за богатую разведенную мисс Мореланд, Мэриан вдруг обнаруживает, что ей хочется простого женского счастья…

