О фильме
Бедная фабричная девушка Мэриан не хочет прозябать в маленьком городишке и выходить замуж за пылкого, но бедного ухажера. Ее манит блестящая жизнь богатых городов. Однажды, на железнодорожном переезде она знакомится с подвыпившим плейбоем Вили, который ради развлечения угощает ее шампанским и приглашает заглянуть к нему на огонек. Он не подозревает, что разбудил в ней настоящую «золотоискательницу», одержимую мечтой о красивой жизни. Мэриан не преминула воспользоваться приглашением и неожиданно нагрянула к нему.
Обескураженный и с головной болью после похмелья Вили все-таки дает ей несколько советов как обосноваться в городе, прежде, чем выпроводить ее за дверь. Хваткая Мэриан становится любовницей богатого разведенного адвоката Марка Уитни. Через три года, превратившись в светскую львицу, обученная этикету и манерам высшего света, первоклассно одетая и живущая на Парк Авеню, выдавая себя за богатую разведенную мисс Мореланд, Мэриан вдруг обнаруживает, что ей хочется простого женского счастья…
Рейтинг
- КБРежиссёр
Кларенс
Браун
- ДКАктриса
Джоан
Кроуфорд
- КГАктёр
Кларк
Гейбл
- УФАктёр
Уоллес
Форд
- Р«Актёр
Ричард
«Скитс» Галлахер
- МУАктриса
Марджори
Уайт
- ДМАктёр
Джон
Мильян
- КБАктриса
Клара
Блэндик
- НЭАктёр
Норман
Эйнсли
- ДБАктёр
Джек
Бэксли
- ВБАктёр
Вэйд
Ботелер
- КБАктёр
Кларенс
Браун
- АЧАктёр
Андре
Черон
- ДКАктёр
Джино
Коррадо
- ФКАктриса
Филлис
Крэйн
- ЖДАктёр
Жан
Дель Вэл
- ФЭАктриса
Флоренс
Энрайт
- БФАктриса
Бесс
Флауэрс
- ФФАктёр
Френсис
Форд
- МГАктриса
Мэри
Гордон
- ДТАктёр
Джеймс
Т. Мак
- ФМАктёр
Фред
Малатеста
- УНАктёр
Уилфред
Ной
- ДПАктёр
Джек
Пенник
- РРАктриса
Рут
Реник
- ДСАктриса
Джоан
Стэндинг
- БТАктриса
Барбара
Теннант
- ВфАктёр
Вильгельм
фон Бринкен
- УУАктёр
Уолтер
Уолкер
- КБПродюсер
Кларенс
Браун
- ГРПродюсер
Гарри
Рапф
- ИТПродюсер
Ирвинг
Тальберг
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- АХудожник
Адриан
- ЧМКомпозитор
Чарльз
Максвелл