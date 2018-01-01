Wink
Очертания обычных человеческих созданий
Актёры и съёмочная группа фильма «Очертания обычных человеческих созданий»

Режиссёры

Салим Мрад

Salim Mrad
Режиссёр

Сценаристы

Реа Эль Хури

Rhea El Khoury
Сценарист
Салим Мрад

Salim Mrad
Сценарист
Джихад Сааде

Jihad Saade
Сценарист

Продюсеры

Джихад Сааде

Jihad Saade
Продюсер

Художники

Салим Мрад

Salim Mrad
Художник
Джихад Сааде

Jihad Saade
Художник

Операторы

Хани Аль Таглуби

Hany Al Taghloubi
Оператор
Джихад Сааде

Jihad Saade
Оператор

Композиторы

Марк Эрнест

Marc Ernest
Композитор