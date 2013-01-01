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Очень хорошие девочки

Очень хорошие девочки (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Very Good Girls
Драмы86 мин18+

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Сюжет

Две нью-йоркские девушки договариваются потерять свою девственность в первое лето после окончания школы. Но получается так, что они обе влюбляются в одного уличного артиста…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень хорошие девочки»

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