Обыкновенные ангелы
Wink
Фильмы
Обыкновенные ангелы

Обыкновенные ангелы (фильм, 2024) смотреть онлайн

8.02024, Ordinary Angels
Драма, Биография117 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История о парикмахере, которая в одиночку сплотила целую общину, чтобы помочь овдовевшему отцу спасти жизнь его тяжелобольной маленькой дочери.

Страна
США, Канада
Жанр
Драма, Биография
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обыкновенные ангелы»