Общество снега (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

1972 год. Уругвайский самолет терпит крушение в самом сердце Анд, и выжившим приходится надеяться только друг на друга. Оказавшись в ловушке в одном из самых недоступных мест на планете, они вынуждены прибегать к крайним мерам, чтобы остаться в живых.



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