Общество снега
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Общество снега

Общество снега (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, La sociedad de la nieve
Триллеры, Драмы18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

1972 год. Уругвайский самолет терпит крушение в самом сердце Анд, и выжившим приходится надеяться только друг на друга. Оказавшись в ловушке в одном из самых недоступных мест на планете, они вынуждены прибегать к крайним мерам, чтобы остаться в живых.

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