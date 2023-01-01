Общество снега (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, La sociedad de la nieve
Триллеры, Драмы18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
1972 год. Уругвайский самолет терпит крушение в самом сердце Анд, и выжившим приходится надеяться только друг на друга. Оказавшись в ловушке в одном из самых недоступных мест на планете, они вынуждены прибегать к крайним мерам, чтобы остаться в живых.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Хуан
Антонио Байона
- ДВАктёр
Диего
Вехесси
- ЭБАктёр
Эстебан
Бильярди
- ФРАктёр
Франсиско
Ромеро
- МРАктёр
Матиас
Рекальт
- ЭКАктёр
Эстебан
Кукурицка
- РФАктёр
Рафаэль
Федерман
- АПАктёр
Агустин
Парделья
- БВСценарист
Бернат
Вилаплана
- НКСценарист
Николас
Касарьего
- ХМСценарист
Хайми
Маркес
- Сценарист
Хуан
Антонио Байона
- Продюсер
Хуан
Антонио Байона
- Продюсер
Белен
Атьенса
- СЭПродюсер
Сандра
Эрмида
- ВБХудожница
Виржини
Бурден
- ЭКХудожник
Эухенио
Кабальеро
- АБХудожник
Ален
Байне
- ХСХудожник
Хулио
Суарес
- ХММонтажёр
Хауме
Марти
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино