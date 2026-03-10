Обреченный рейс (фильм, 2007) смотреть онлайн

Пассажирский самолет авиакомпании Конкорд Эйр. Рейс Лос-Анджелес - Париж. В грузовом отсеке аэробуса тайно, под усиленной охраной перевозится бронированный контейнер с генетически модифицированным вирусом, представляющим смертельную опасность для человечества. Контейнер сопровождает группа ученых, создавших вирус и скрывающихся от ЦРУ.



Ни пассажиры, ни экипаж не подозревают об опасном соседстве, пока самолет не попадает в зону турбулентности и не оказывается в самом центре штормовой бури. После очередной воздушной ямы замки контейнера открываются и вирус, вырвавшись наружу, быстро распространяется через укусы.



Озверевшие живые мертвецы начинают охоту на пассажиров, вынужденных бороться за свою жизнь. А в это время на земле предпринимаются все меры, чтобы зараженный самолет никогда не приземлился.

