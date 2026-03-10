Обреченный рейс (фильм, 2007) смотреть онлайн
О фильме
Пассажирский самолет авиакомпании Конкорд Эйр. Рейс Лос-Анджелес - Париж. В грузовом отсеке аэробуса тайно, под усиленной охраной перевозится бронированный контейнер с генетически модифицированным вирусом, представляющим смертельную опасность для человечества. Контейнер сопровождает группа ученых, создавших вирус и скрывающихся от ЦРУ.
Ни пассажиры, ни экипаж не подозревают об опасном соседстве, пока самолет не попадает в зону турбулентности и не оказывается в самом центре штормовой бури. После очередной воздушной ямы замки контейнера открываются и вирус, вырвавшись наружу, быстро распространяется через укусы.
Озверевшие живые мертвецы начинают охоту на пассажиров, вынужденных бороться за свою жизнь. А в это время на земле предпринимаются все меры, чтобы зараженный самолет никогда не приземлился.
- СТРежиссёр
Скотт
Томас
- ДЧАктёр
Дэвид
Чисам
- ККАктриса
Кристен
Керр
- КДАктёр
Кевин
Дж. О’Коннор
- Актёр
Ричард
Тайсон
- ЭААктёр
Эрик
Авари
- ТБАктёр
Тодд
Бабкок
- ДУАктёр
Дерек
Уэбстер
- СГАктриса
Сиена
Гоинс
- МХАктриса
Миеко
Хиллман
- РДАктёр
Рэймонд
Дж. Бэрри
- СДАктриса
Сера
Д’Лэйн
- БЭАктёр
Брайан
Эймз
- БКАктёр
Брайан
Колодзей
- ЭБАктриса
Эшли
Башиум
- ДМАктёр
Дэйл
Мидкифф
- БТАктёр
Брайан
Томпсон
- ТСАктёр
Такер
Смоллвуд
- ДСАктёр
Дэвид
Спилберг
- ХМАктриса
Хейди
Марноут
- КВАктёр
Клифф
Вайсман
- ЭПАктёр
Эрик
Прайс
- МТАктёр
Майкл
Томлинсон
- ИРАктриса
Ингрид
Рейнес
- ККАктриса
Клаудия
Кац Минник
- ДФАктёр
Дэвид
Фельдман
- РМАктёр
Ричард
Меркен
- АБАктриса
Амелия
Бёгар
- ЛКАктриса
Лиза
Карлетто
- МКАктёр
Майкл
Карни
- БЭАктёр
Брион
Эрл
- МГАктёр
Майкл
Гаффни
- НГАктёр
Николас
Гаррен
- ЭМАктёр
Эльза
Майнор
- АРАктёр
Алан
Рэкли
- Актёр
Рики
Рассерт
- СТСценарист
Скотт
Томас
- СТПродюсер
Скотт
Томас
- ВКМонтажёр
Вилтон
Круз
- НВКомпозитор
Нэйтан
Ван