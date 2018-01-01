Wink
Обратный отсчет
Актёры и съёмочная группа фильма «Обратный отсчет»

Режиссёры

Киони Ваксман

Keoni Waxman
Режиссёр

Актёры

Джейсон Лондон

Jason London
АктёрChris Murdoch
Майкл Паттен

Michael Patten
АктёрKurt Little
Дэн Белл

Dan Bell
АктёрAgent Friendly
Юки Амами

Yuki Amami
АктрисаYoko Sugimura
Лори Петти

Lori Petty
АктрисаSara Daniels

Сценаристы

Киони Ваксман

Keoni Waxman
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Питерс

David Peters
Продюсер
Майкл Лихи

Michael Leahy
Продюсер
Такасигэ Итисэ

Takashige Ichise
Продюсер
Аки Комине

Aki Komine
Продюсер

Художники

Френсис Кенни

Francis Kenny
Художник
Майкл Моран

Michael Moran
Художник
Венди Лампасси

Wendi Lampassi
Художница

Монтажёры

Эрик Страндт

Eric Strand
Монтажёр

Композиторы

Уолтер Верзова

Walter Werzowa
Композитор