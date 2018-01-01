Обратный отсчет (фильм, 1996) смотреть онлайн

Во время рождественских праздников маньяк-террорист заложил бомбу в Сиэтле. У властей города только 72 часа, чтобы выплатить ему деньги. Отважная женщина — агент ФБР вступает в схватку с преступником.



Обратный отсчет смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.