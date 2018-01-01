Обратный отсчет (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Countdown
Триллер, Криминал18+
О фильме
Во время рождественских праздников маньяк-террорист заложил бомбу в Сиэтле. У властей города только 72 часа, чтобы выплатить ему деньги. Отважная женщина — агент ФБР вступает в схватку с преступником.
Рейтинг
- КВРежиссёр
Киони
Ваксман
- ДЛАктёр
Джейсон
Лондон
- МПАктёр
Майкл
Паттен
- ДБАктёр
Дэн
Белл
- ЮААктриса
Юки
Амами
- Актриса
Лори
Петти
- КВСценарист
Киони
Ваксман
- ДППродюсер
Дэвид
Питерс
- МЛПродюсер
Майкл
Лихи
- ТИПродюсер
Такасигэ
Итисэ
- АКПродюсер
Аки
Комине
- ФКХудожник
Френсис
Кенни
- ММХудожник
Майкл
Моран
- ВЛХудожница
Венди
Лампасси
- ЭСМонтажёр
Эрик
Страндт
- УВКомпозитор
Уолтер
Верзова