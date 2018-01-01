Wink
Фильмы
Оборотни
Актёры и съёмочная группа фильма «Оборотни»

Актёры и съёмочная группа фильма «Оборотни»

Режиссёры

Кэндзи Камияма

Кэндзи Камияма

Kenji Kamiyama
Режиссёр
Хироюки Окиура

Хироюки Окиура

Hiroyuki Okiura
Режиссёр

Актёры

Суми Муто

Суми Муто

Sumi Mutoh
АктрисаKei Amemiya
Хироюки Киноса

Хироюки Киноса

Hiroyuki Kinosha
АктёрAtsuhi Henmi
Эри Сэндаи

Эри Сэндаи

Eri Sendai
АктрисаNanami Agawa
Тамио Оки

Тамио Оки

Tamio Oki
АктёрCAPO Officer
Кэндзи Накагава

Кэндзи Накагава

Kenji Nakagawa
АктёрIsao Aniya

Сценаристы

Мамору Осии

Мамору Осии

Mamoru Oshii
Сценарист

Продюсеры

Мицухиса Исикава

Мицухиса Исикава

Mitsuhisa Ishikawa
Продюсер

Художники

Хиромаса Огура

Хиромаса Огура

Hiromasa Ogura
Художник
Хироюки Окиура

Хироюки Окиура

Hiroyuki Okiura
Художник

Монтажёры

Сюити Какэсу

Сюити Какэсу

Shuichi Kakesu
Монтажёр

Композиторы

Хадзимэ Мидзогути

Хадзимэ Мидзогути

Hajime Mizoguchi
Композитор