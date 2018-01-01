Оборотни (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Jin-Rou
Аниме, Мультфильм16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Альтернативная реальность. Токио, 50-е годы. Город утопает в волнах насилия и жестокости. Подпольная организация Секта устраивает массовые беспорядки и теракты. Отвечая на вызов террористов, власти создают особое подразделение — Волчий отряд, состоящий из специально подготовленных закованных в броню неуязвимых безжалостных убийц.
