Оборотни (фильм, 1999) смотреть онлайн

Альтернативная реальность. Токио, 50-е годы. Город утопает в волнах насилия и жестокости. Подпольная организация Секта устраивает массовые беспорядки и теракты. Отвечая на вызов террористов, власти создают особое подразделение — Волчий отряд, состоящий из специально подготовленных закованных в броню неуязвимых безжалостных убийц.



