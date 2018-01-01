Wink
Оборотень
Актёры и съёмочная группа фильма «Оборотень»

Режиссёры

Тинну Верма

Tinnu Verma
Режиссёр

Актёры

Разак Кхан

Razak Khan
АктёрNathuram Nada
Каришма Капур

Karisma Kapoor
АктрисаNeha Chopra
Вивек Шок

Vivek Shauq
АктёрHavaldar Chautala
Сухасини Малай

Suhasini Mulay
Актриса
Адити Говитрикар

Aditi Govitrikar
АктрисаWinner of the beauty contest

Сценаристы

Санджай Масум

Sanjay Masoomm
Сценарист

Продюсеры

Тинну Верма

Tinnu Verma
Продюсер
Сунайна Верма

Sunaina Verma
Продюсер

Художники

Нитиш Рой

Nitish Roy
Художница

Композиторы

Исмаил Дарбар

Ismail Darbar
Композитор