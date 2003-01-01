Оборотень (фильм, 2003) смотреть онлайн

Архитектор Неха приезжает на горный курорт, где знакомится с фотографом Раджем. Молодые люди полюбили друг друга, но неожиданное известие заставляет Неху призадуматься. Начальник полиции Наршвардхан предупреждает девушку, что она связалась с опасным типом, подозреваемым в убийстве нескольких девушек, но пока у полиции нет убедительных доказательств, чтобы арестовать Раджа. Неха понимает, что ее жизнь под угрозой, но не может поверить в слова полицейского. Вскоре серийный убийца обнаруживает себя…



