Оборотень
Актёры и съёмочная группа фильма «Оборотень»

Актёры и съёмочная группа фильма «Оборотень»

Режиссёры

Джон Фоусет

John Fawcett
Режиссёр

Актёры

Джимми МакИннис

Jimmy MacInnis
АктёрTim
Даниэль Хэмптон

Danielle Hampton
АктрисаTrina
Кэтрин Изабель

Katharine Isabelle
АктрисаGinger
Мими Роджерс

Mimi Rogers
АктрисаPamela
Питер Келеган

Peter Keleghan
АктёрMr. Wayne

Сценаристы

Джон Фоусет

John Fawcett
Сценарист
Карен Уолтон

Karen Walton
Сценарист

Продюсеры

Карен Ли Холл

Karen Lee Hall
Продюсер
Дэн Лион

Dan Lyon
Продюсер
Тина Голдлист

Tina Goldlist
Продюсер
Стивен Хобан

Steven Hoban
Продюсер

Художники

Мэри Уилкинсон

Mary Wilkinson
Художница
Эрик МакНаб

Eric McNab
Художник
Тодд Чернявски

Todd Cherniawsky
Художник

Монтажёры

Бретт Салливан

Brett Sullivan
Монтажёр