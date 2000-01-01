Оборотень (фильм, 2000) смотреть онлайн

16-летняя Джинджер и её младшая сестра Бриджит очень любят снимать на видеокамеру фильмы ужасов, безжалостно расходуя огромное количество красной краски. Однажды во время одной из ночных вылазок на Джинджер нападает какое-то чудовище. Бриджит помогает скрыть следы укусов от родителей. К удивлению сестер раны быстро затягиваются, но когда с Джинджер начинают происходить странные изменения, девочки понимают, что их проблемы только начинаются.



