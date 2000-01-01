Оборотень (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Ginger Snaps
Ужасы, Фэнтези16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
16-летняя Джинджер и её младшая сестра Бриджит очень любят снимать на видеокамеру фильмы ужасов, безжалостно расходуя огромное количество красной краски. Однажды во время одной из ночных вылазок на Джинджер нападает какое-то чудовище. Бриджит помогает скрыть следы укусов от родителей. К удивлению сестер раны быстро затягиваются, но когда с Джинджер начинают происходить странные изменения, девочки понимают, что их проблемы только начинаются.
- ДФРежиссёр
Джон
Фоусет
- ДМАктёр
Джимми
МакИннис
- ДХАктриса
Даниэль
Хэмптон
- КИАктриса
Кэтрин
Изабель
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- ПКАктёр
Питер
Келеган
- ДФСценарист
Джон
Фоусет
- КУСценарист
Карен
Уолтон
- КЛПродюсер
Карен
Ли Холл
- ДЛПродюсер
Дэн
Лион
- ТГПродюсер
Тина
Голдлист
- СХПродюсер
Стивен
Хобан
- МУХудожница
Мэри
Уилкинсон
- ЭМХудожник
Эрик
МакНаб
- ТЧХудожник
Тодд
Чернявски
- БСМонтажёр
Бретт
Салливан