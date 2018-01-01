Wink
Фильмы
Оборотень
Актёры и съёмочная группа фильма «Оборотень»

Актёры и съёмочная группа фильма «Оборотень»

Режиссёры

Филипп Браунинг

Philippe Browning
Режиссёр

Актёры

Шербан Челя

Serban Celea
АктёрPetrov
Катрин Блайт

Catherine Blythe
АктрисаCyberwitch
Билл МакДональд

Bill MacDonald
АктёрGelardis
Михай Динвейл

Mihai Dinvale
АктёрMaximov
Пол Нолан

Paul Alexander Nolan
АктёрAlex

Продюсеры

Льюис Чеслер

Lewis Chesler
Продюсер
Чарльз Бэнд

Charles Band
Продюсер
Марек Посивал

Marek Posival
Продюсер

Художники

Оана Пэунеску

Oana Paunescu
Художница
Иоана Корчова

Ioana Corciova
Художница

Монтажёры

Марк Сандерс

Mark Sanders
Монтажёр

Композиторы

Ник Дайер

Nick Dyer
Композитор
Эрик Кадески

Eric Cadesky
Композитор