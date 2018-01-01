Wink
Оборотень
Актёры и съёмочная группа фильма «Оборотень»

Актёры и съёмочная группа фильма «Оборотень»

Режиссёры

Франсиско Родригес Гордильо

Francisco Rodríguez Gordillo
Режиссёр

Актёры

Луис Малуэнда

Luis Maluenda
АктёрReverendo Jonathan Leroux
Роса Фонтана

Rosa Fontana
АктрисаElsa Daninsky
Хорхе Р. Лукас

Jorge R. Lucas
АктёрLaurent Leroux
Ампаро Муньос

Amparo Muñoz
АктрисаDra. Mina Westenra
Хесус Калье

Jesús Calle
АктёрInspector Demage

Сценаристы

Пол Нэши

Paul Naschy
Сценарист

Художники

Эдуардо Идальго

Eduardo Hidalgo
Художник

Композиторы

Хосе Игнасио Куенка

José Ignacio Cuenca
Композитор
Томки де ла Пена

Tomky de la Pena
Композитор