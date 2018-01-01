Оборотень (фильм, 1997) смотреть онлайн

В небольшом французском городке неожиданно начали происходить жестокие убийства, жертвы которых словно были растерзаны огромным диким зверем. Но ведущий дело комиссар Лякомб не верит ни в каких диких зверей, последние из которых были уничтожены в окрестностях больше двух веков назад. И уж тем более он не верит в оборотней. Зато в них верит доктор Мина Вестерна, которую поразил анализ крови ее постоянного пациента, известного писателя Вальдемара Данинского.



Начав собственное расследование, Мина обнаружила в его биографии несколько таинственных фактов, связанных со старинным цыганским проклятием. Убедившись в том, что Данинский является самым настоящим оборотнем, Мина оказалась перед трудной дилеммой: ведь она давно и безнадежно любила Вальдемара. Но в древних рукописях было сказано, что уничтожить оборотня и снять проклятие может лишь тот, кто любит его…



Оборотень смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.