Оборотень HD (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Wer HD
Ужасы89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Адвокат начинает подозревать, что клиент, который обвиняется в убийстве семьи, может быть еще более страшным, чем кажется на первый взгляд. Прямо в полицейском участке арестант превращается в оборотня…
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- УБРежиссёр
Уильям
Брент Белл
- АКАктриса
А.Дж.
Кук
- БСАктёр
Брайан
Скотт О’Коннор
- Актёр
Себастьян
Роше
- СКАктёр
Саймон
Куотерман
- ВСАктёр
Вик
Сахай
- СНАктриса
Стефани
Николь Лемелин
- БДАктёр
Брайан
Джонсон
- Актёр
Окли
Пендергаст
- КМАктриса
Камелиа
Максим
- УБСценарист
Уильям
Брент Белл
- Продюсер
Стивен
Шнайдер
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- МНАктёр дубляжа
Матвей
Николаев
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кришталь
- АПАктёр дубляжа
Александр
Погребняк
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- УБМонтажёр
Уильям
Брент Белл
- РКМонтажёр
Роберт
Комацу
- ТММонтажёр
Тим
Миркович
- БДКомпозитор
Бретт
Детар