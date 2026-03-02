Оборотень: Фильм
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Оборотень: Фильм

Оборотень: Фильм (фильм, 2023) смотреть онлайн

8.22023, Teen Wolf: The Movie
Ужасы, Фэнтези140 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Появилось новое зло, и только Скотт Макколл может собрать новых союзников и старых друзей, чтобы дать ему отпор.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик, Драма, Мелодрама, Фэнтези, Триллер
Время
140 мин / 02:20

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оборотень: Фильм»