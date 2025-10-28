О фильме
Актриса соглашается на революционную программу омоложения, чтобы реализовать свой потенциал. «Оболочка» (фильм 2024) — психологический триллер с великолепным женским дуэтом Кейт Хадсон и Элизабет Мосс.
Саманта Лейк когда-то была узнаваемой актрисой, а сейчас все роли, на которые она пробуется, достаются молодым. После очередного неудачного кастинга Саманта соглашается на программу омоложения в элитной клинике «Оболочка»: не столько из желания выглядеть идеально, сколько из страха потерять востребованность в профессии. Став популярной благодаря новой процедуре, Саманта знакомится с самой Зои Шеннон — генеральным директором революционного бренда, который обещает вечную молодость своим клиентам. Совсем скоро побочные эффекты процедуры дадут о себе знать, и Саманта засомневается, стоило ли платить за успех такую цену.
Сможет ли Саманта вовремя остановиться и сохранить свою личность? Смотреть фильм «Оболочка» (2024) рекомендуем в кинотеатрах: приобретайте билеты на сеанс через сервисе «Афиша» на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Макс
Мингелла
- ЭБАктриса
Элизабет
Беркли
- ЛСАктриса
Лиэнн
Сутер
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актриса
Элизабет
Мосс
- КГАктриса
Кайя
Гербер
- МЛАктриса
Мэри
Линн Райскаб
- Актёр
Марти
Бауэн
- ЭХАктриса
Эсте
Хаим
- АМАктёр
Ариан
Моайед
- ЭЛАктриса
Эми
Ландекер
- ЛБАктёр
Лайонел
Бойс
- Актёр
Питер
МакНикол
- РПАктёр
Рэндалл
Пак
- Продюсер
Марти
Бауэн
- НГПродюсер
Норман
Голайтли
- ДДОператор
Дрю
Дэниелс