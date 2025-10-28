Фильм Оболочка

Актриса соглашается на революционную программу омоложения, чтобы реализовать свой потенциал. «Оболочка» (фильм 2024) — психологический триллер с великолепным женским дуэтом Кейт Хадсон и Элизабет Мосс.



Саманта Лейк когда-то была узнаваемой актрисой, а сейчас все роли, на которые она пробуется, достаются молодым. После очередного неудачного кастинга Саманта соглашается на программу омоложения в элитной клинике «Оболочка»: не столько из желания выглядеть идеально, сколько из страха потерять востребованность в профессии. Став популярной благодаря новой процедуре, Саманта знакомится с самой Зои Шеннон — генеральным директором революционного бренда, который обещает вечную молодость своим клиентам. Совсем скоро побочные эффекты процедуры дадут о себе знать, и Саманта засомневается, стоило ли платить за успех такую цену.



Сможет ли Саманта вовремя остановиться и сохранить свою личность?


