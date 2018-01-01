Wink
Обманутый
Актёры и съёмочная группа фильма «Обманутый»

Режиссёры

Дон Сигел

Don Siegel
Режиссёр

Актёры

Клинт Иствуд

Clint Eastwood
АктёрJohn McBurney
Джеральдин Пейдж

Geraldine Page
АктрисаMartha
Элизабет Хартман

Elizabeth Hartman
АктрисаEdwina
Джо Энн Харрис

Jo Ann Harris
АктрисаCarol
Дарлин Карр

Darleen Carr
АктрисаDoris
Мэй Мерсер

Mae Mercer
АктрисаHallie
Памелин Фердин

Pamelyn Ferdin
АктрисаAmy
Мелоди Томас Скотт

Melody Thomas Scott
АктрисаAbigail (в титрах: Melody Thomas)
Пегги Дриер

Peggy Drier
АктрисаLizzie
Патриша Мэттик

Patricia Mattick
АктрисаJanie (в титрах: Pattye Mattick)

Сценаристы

Альберт Мальц

Albert Maltz
Сценарист
Клод Трэверс

Claude Traverse
Сценарист

Продюсеры

Джулиан Блаустин

Julian Blaustein
Продюсер
Клинт Иствуд

Clint Eastwood
Продюсер
Дженнингс Лэнг

Jennings Lang
Продюсер
Дон Сигел

Don Siegel
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Ирина Савина

Актриса дубляжа
Ольга Зверева

Актриса дубляжа
Ольга Кузнецова

Актриса дубляжа
Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа

Художники

Александр Голицын

Alexander Golitzen
Художник

Монтажёры

Карл Пингиторе

Carl Pingitore
Монтажёр

Операторы

Брюс Сёртис

Bruce Surtees
Оператор

Композиторы

Лало Шифрин

Lalo Schifrin
Композитор