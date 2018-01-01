Актёры и съёмочная группа фильма «Обманутый»
Режиссёры
Актёры
АктёрJohn McBurney
Клинт ИствудClint Eastwood
АктрисаMartha
Джеральдин ПейджGeraldine Page
АктрисаEdwina
Элизабет ХартманElizabeth Hartman
АктрисаCarol
Джо Энн ХаррисJo Ann Harris
АктрисаDoris
Дарлин КаррDarleen Carr
АктрисаHallie
Мэй МерсерMae Mercer
АктрисаAmy
Памелин ФердинPamelyn Ferdin
АктрисаAbigail (в титрах: Melody Thomas)
Мелоди Томас СкоттMelody Thomas Scott
АктрисаLizzie
Пегги ДриерPeggy Drier
АктрисаJanie (в титрах: Pattye Mattick)