Wink
Фильмы
Обман

Обман (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Absolute Deception
Боевик, Драма88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Овдовевшая девушка-репортер прибегает к помощи федерального агента, чтобы расследовать тайны ее покойного мужа, но вместе с ним она становится мишенью неизвестных злоумышленников…

Страна
США, Канада, Австралия
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.4 IMDb