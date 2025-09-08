Ее жизнь казалась идеальной, но эта мысль была опасной для жизни... Фильм «Обман» — психологический триллер об иллюзорности близости и хрупкости доверия.



После шести лет счастливого брака Эдриэнн начинает замечать странные несоответствия в поведении своего мужа Джека. Его внезапная гибель в автокатастрофе запускает цепь тревожных открытий: личность мужа оказывается фикцией, сконструированной на основе данных давно умершего человека. Расследование приводит женщину к столкновению с криминальным прошлым того, кого она знала как любящего партнера. Каждый новый шаг к истине приближает к опасной развязке, стирая границы между реальностью и искусно созданной легендой.



Смотреть «Обман» стоит, если вам по душе тревожные сюжеты о том, как тщательно спланированная мистификация рушит даже самую прочную связь.

