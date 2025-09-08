Обман (фильм, 1991) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Ее жизнь казалась идеальной, но эта мысль была опасной для жизни... Фильм «Обман» — психологический триллер об иллюзорности близости и хрупкости доверия.
После шести лет счастливого брака Эдриэнн начинает замечать странные несоответствия в поведении своего мужа Джека. Его внезапная гибель в автокатастрофе запускает цепь тревожных открытий: личность мужа оказывается фикцией, сконструированной на основе данных давно умершего человека. Расследование приводит женщину к столкновению с криминальным прошлым того, кого она знала как любящего партнера. Каждый новый шаг к истине приближает к опасной развязке, стирая границы между реальностью и искусно созданной легендой.
Смотреть «Обман» стоит, если вам по душе тревожные сюжеты о том, как тщательно спланированная мистификация рушит даже самую прочную связь.
Рейтинг
- ДХРежиссёр
Дэмиэн
Харрис
- ТИАктёр
Том
Ирвин
- ДРАктёр
Джордж
Р. Робертсон
- МФАктриса
Майя
Файлар
- ДРАктёр
Дэймон
Редферн
- РБАктриса
Робин
Бартлетт
- ЧКАктёр
Чарльз
Кассатли
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- БСАктриса
Беатрис
Стрэйт
- МАСценарист
Мэри
Агнес Донохью
- БДСценарист
Брюс
Джоэл Рубин
- ВДПродюсер
Венди
Дозорец
- МАПродюсер
Мэри
Агнес Донохью
- ЭКПродюсер
Эллен
Коллетт
- МФПродюсер
Майкл
Финнелл
- ЭМХудожник
Эндрю
МакАлпайн
- ГПХудожник
Грегори
П. Кин
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- ЛМХудожница
Линда
Мэтисон
- ДТХудожник
Джеймс
Терри Велден
- НТМонтажёр
Нил
Трэвис
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман