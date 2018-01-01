Wink
Фильмы
Обливион
Актёры и съёмочная группа фильма «Обливион»

Актёры и съёмочная группа фильма «Обливион»

Режиссёры

Сэм Ирвин

Сэм Ирвин

Sam Irvin
Режиссёр

Актёры

Ричард Джозеф Пол

Ричард Джозеф Пол

Richard Joseph Paul
АктёрZack Stone
Джеки Суонсон

Джеки Суонсон

Jackie Swanson
АктрисаMattie Chase
Эндрю Дивофф

Эндрю Дивофф

Andrew Divoff
АктёрRedeye / Einstein
Мег Фостер

Мег Фостер

Meg Foster
АктрисаStell Barr
Айзек Хейз

Айзек Хейз

Isaac Hayes
АктёрBuster
Джули Ньюмар

Джули Ньюмар

Julie Newmar
АктрисаMiss Kitty
Карел Стрёйкен

Карел Стрёйкен

Carel Struycken
АктёрGaunt
Джордж Такэй

Джордж Такэй

George Takei
АктёрDoc Valentine
Джимми Ф. Скэггз

Джимми Ф. Скэггз

Jimmie F. Skaggs
АктёрButeo
Ирвин Кийес

Ирвин Кийес

Irwin Keyes
АктёрBork
Майк Дженовезе

Майк Дженовезе

Mike Genovese
АктёрMarshall Stone
Фрэнк Роман

Фрэнк Роман

Frank Roman
АктёрWormhole
Джефф Молдован

Джефф Молдован

Jeff Moldovan
АктёрSpanner
Джо Муцио

Джо Муцио

Joe Muzio
АктёрTwo Head
Крэйг Энтони Муцио

Крэйг Энтони Муцио

Craig Anthony Muzio
АктёрTwo Head (в титрах: Craig Muzio)
Тим Миллер

Тим Миллер

Tim Miller
АктёрStinking Turncoat
Питер Дэвид

Питер Дэвид

Peter David
АктёрCowhand
Сэм Ирвин

Сэм Ирвин

Sam Irvin
АктёрWhipping Boy
Майкл С. Махон

Майкл С. Махон

Michael C. Mahon
АктёрSidekick

Сценаристы

Питер Дэвид

Питер Дэвид

Peter David
Сценарист
Чарльз Бэнд

Чарльз Бэнд

Charles Band
Сценарист
Грег Саддет

Грег Саддет

Greg Suddeth
Сценарист

Продюсеры

Оана Пэунеску

Оана Пэунеску

Oana Paunescu
Продюсер
Влад Пэунеску

Влад Пэунеску

Vlad Paunescu
Продюсер
Альберт Бэнд

Альберт Бэнд

Albert Band
Продюсер

Операторы

Адольфо Бартоли

Адольфо Бартоли

Adolfo Bartoli
Оператор

Композиторы

Пино Донаджо

Пино Донаджо

Pino Donaggio
Композитор