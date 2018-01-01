Актёры и съёмочная группа фильма «Обливион»
Режиссёры
Актёры
АктёрZack Stone
Ричард Джозеф ПолRichard Joseph Paul
АктрисаMattie Chase
Джеки СуонсонJackie Swanson
АктёрRedeye / Einstein
Эндрю ДивоффAndrew Divoff
АктрисаStell Barr
Мег ФостерMeg Foster
АктёрBuster
Айзек ХейзIsaac Hayes
АктрисаMiss Kitty
Джули НьюмарJulie Newmar
АктёрGaunt
Карел СтрёйкенCarel Struycken
АктёрDoc Valentine
Джордж ТакэйGeorge Takei
АктёрButeo
Джимми Ф. СкэггзJimmie F. Skaggs
АктёрBork
Ирвин КийесIrwin Keyes
АктёрMarshall Stone
Майк ДженовезеMike Genovese
АктёрWormhole
Фрэнк РоманFrank Roman
АктёрSpanner
Джефф МолдованJeff Moldovan
АктёрTwo Head
Джо МуциоJoe Muzio
АктёрTwo Head (в титрах: Craig Muzio)
Крэйг Энтони МуциоCraig Anthony Muzio
АктёрStinking Turncoat
Тим МиллерTim Miller
АктёрCowhand
Питер ДэвидPeter David
АктёрWhipping Boy
Сэм ИрвинSam Irvin
АктёрSidekick