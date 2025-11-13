Обливион (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Oblivion
Фантастика, Комедия18+
О фильме
3031 год. Человечество расселилось по галактике. На одной из планет, содержащей в своих недрах редкий металл драконий, идет борьба за контроль над его добычей. В тихий ковбойский городок Обливион шальным космическим ветром заносит банду инопланетных сорвиголов: людей, киборгов и гуманоидов. С ними вступают в жестокую и непрогнозируемую схватку земляне.
СтранаСША, Румыния
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Криминал
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- СИРежиссёр
Сэм
Ирвин
- РДАктёр
Ричард
Джозеф Пол
- ДСАктриса
Джеки
Суонсон
- ЭДАктёр
Эндрю
Дивофф
- МФАктриса
Мег
Фостер
- Актёр
Айзек
Хейз
- ДНАктриса
Джули
Ньюмар
- КСАктёр
Карел
Стрёйкен
- Актёр
Джордж
Такэй
- ДФАктёр
Джимми
Ф. Скэггз
- ИКАктёр
Ирвин
Кийес
- МДАктёр
Майк
Дженовезе
- ФРАктёр
Фрэнк
Роман
- ДМАктёр
Джефф
Молдован
- ДМАктёр
Джо
Муцио
- КЭАктёр
Крэйг
Энтони Муцио
- ТМАктёр
Тим
Миллер
- ПДАктёр
Питер
Дэвид
- СИАктёр
Сэм
Ирвин
- МСАктёр
Майкл
С. Махон
- ПДСценарист
Питер
Дэвид
- ЧБСценарист
Чарльз
Бэнд
- ГССценарист
Грег
Саддет
- ОППродюсер
Оана
Пэунеску
- ВППродюсер
Влад
Пэунеску
- АБПродюсер
Альберт
Бэнд
- АБОператор
Адольфо
Бартоли
- ПДКомпозитор
Пино
Донаджо