Обливион (фильм, 1994) смотреть онлайн

3031 год. Человечество расселилось по галактике. На одной из планет, содержащей в своих недрах редкий металл драконий, идет борьба за контроль над его добычей. В тихий ковбойский городок Обливион шальным космическим ветром заносит банду инопланетных сорвиголов: людей, киборгов и гуманоидов. С ними вступают в жестокую и непрогнозируемую схватку земляне.

