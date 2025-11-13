Обливион
Обливион

Обливион (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Oblivion
Фантастика, Комедия18+

О фильме

3031 год. Человечество расселилось по галактике. На одной из планет, содержащей в своих недрах редкий металл драконий, идет борьба за контроль над его добычей. В тихий ковбойский городок Обливион шальным космическим ветром заносит банду инопланетных сорвиголов: людей, киборгов и гуманоидов. С ними вступают в жестокую и непрогнозируемую схватку земляне.

Страна
США, Румыния
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Криминал

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обливион»