Облик грядущего
Актёры и съёмочная группа фильма «Облик грядущего»

Режиссёры

Уильям Кэмерон Мензиес

William Cameron Menzies
Режиссёр

Актёры

Рэймонд Мэсси

Raymond Massey
Актёр
Эдвард Чэпман

Edward Chapman
Актёр
Ральф Ричардсон

Ralph Richardson
Актёр
Седрик Хардвик

Cedric Hardwicke
Актёр
Морис Браддель

Maurice Braddell
Актёр
Софи Стюарт

Sophie Stewart
Актриса
Деррик Де Марни

Derrick De Marney
Актёр
Энн Тодд

Ann Todd
Актриса
Перл Эргил

Pearl Argyle
Актриса
Кеннет Виллерс

Kenneth Villiers
Актёр
Иван Брандт

Ivan Brandt
Актёр
Энн МакЛарен

Anne McLaren
Актриса
Патриция Хиллиард

Patricia Hilliard
Актриса
Чарльз Карсон

Charles Carson
Актёр
Патрик Барр

Patrick Barr
Актёр
Ноэль Брофи

Noel Brophy
Актёр
Джон Клементс

John Clements
Актёр
Энтони Холлс

Anthony Holles
Актёр
Аллан Джейес

Allan Jeayes
Актёр
Пиклз Ливингстон

Pickles Livingston
Актёр
Джордж Сандерс

George Sanders
Актёр
Абрахам Соуфер

Abraham Sofaer
Актёр
Терри-Томас

Terry-Thomas
Актёр

Сценаристы

Герберт Джордж Уэллс

H.G. Wells
Сценарист

Продюсеры

Александр Корда

Alexander Korda
Продюсер

Монтажёры

Чарльз Крайтон

Charles Crichton
Монтажёр
Френсис Д. Лион

Francis D. Lyon
Монтажёр

Композиторы

Артур Блисс

Arthur Bliss
Композитор