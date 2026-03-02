Фильм Облик грядущего
1936, Things to Come
Фантастика, Драма18+
О фильме
Город Эвритаун, 1940 год. Канун Рождества. Люди готовятся к празднику, на улицах много гуляющих, звучат песни. Но в то же время повсюду рядом с надписями в честь Рождества — на плакатах, расклеенных на стенах, на трамваях, в крупных газетных заголовках — слово «война», «угроза войны», «мир на пороге войны», «европейский ультиматум». В уютной мирной квартире Джона Кэбела трое мужчин, в том числе Пиппа Пассуорти, обсуждают последние события.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Фантастика, Драма
КачествоFull HD
Время0 мин / 00:00
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- УКРежиссёр
Уильям
Кэмерон Мензиес
- РМАктёр
Рэймонд
Мэсси
- ЭЧАктёр
Эдвард
Чэпман
- РРАктёр
Ральф
Ричардсон
- СХАктёр
Седрик
Хардвик
- МБАктёр
Морис
Браддель
- ССАктриса
Софи
Стюарт
- ДДАктёр
Деррик
Де Марни
- ЭТАктриса
Энн
Тодд
- ПЭАктриса
Перл
Эргил
- КВАктёр
Кеннет
Виллерс
- ИБАктёр
Иван
Брандт
- ЭМАктриса
Энн
МакЛарен
- ПХАктриса
Патриция
Хиллиард
- ЧКАктёр
Чарльз
Карсон
- ПБАктёр
Патрик
Барр
- НБАктёр
Ноэль
Брофи
- ДКАктёр
Джон
Клементс
- ЭХАктёр
Энтони
Холлс
- АДАктёр
Аллан
Джейес
- ПЛАктёр
Пиклз
Ливингстон
- ДСАктёр
Джордж
Сандерс
- АСАктёр
Абрахам
Соуфер
- ТАктёр
Терри-Томас
- ГДСценарист
Герберт
Джордж Уэллс
- АКПродюсер
Александр
Корда
- ЧКМонтажёр
Чарльз
Крайтон
- ФДМонтажёр
Френсис
Д. Лион
- АБКомпозитор
Артур
Блисс