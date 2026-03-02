Фильм Облик грядущего

Город Эвритаун, 1940 год. Канун Рождества. Люди готовятся к празднику, на улицах много гуляющих, звучат песни. Но в то же время повсюду рядом с надписями в честь Рождества — на плакатах, расклеенных на стенах, на трамваях, в крупных газетных заголовках — слово «война», «угроза войны», «мир на пороге войны», «европейский ультиматум». В уютной мирной квартире Джона Кэбела трое мужчин, в том числе Пиппа Пассуорти, обсуждают последние события.

