10 лет назад Элли была удочерена парой биотехнологических миллионеров. В дизайнерском особняке в Малибу девушка отмечает 16-й день рождения, но радости ей это не приносит — у неё тяжёлое аутоиммунное заболевание и нет друзей. Тайком от родителей Элли пробирается на пляж, где находит себе подругу по имени Брук. Они всё больше времени проводят вместе, и вскоре Брук начинает подозревать, что родители Элли что-то скрывают.

