Фильм Обитель зла: Мутация
2026, The Cure
Триллер, Фантастика18+
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О фильме
10 лет назад Элли была удочерена парой биотехнологических миллионеров. В дизайнерском особняке в Малибу девушка отмечает 16-й день рождения, но радости ей это не приносит — у неё тяжёлое аутоиммунное заболевание и нет друзей. Тайком от родителей Элли пробирается на пляж, где находит себе подругу по имени Брук. Они всё больше времени проводят вместе, и вскоре Брук начинает подозревать, что родители Элли что-то скрывают.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- НЛРежиссёр
Нэнси
Леопарди
- СТАктриса
Сидни
Тейлор
- ДДАктёр
Давид
Дастмалчян
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- АВАктёр
Алекс
Видов
- БЛАктриса
Банни
Ливайн
- ДФАктёр
Дилан
Флэшнер
- ККАктёр
Келли
Коул
- ФУАктриса
Филисия
Уисса
- АГАктёр
Андре
Гауэр
- СДАктёр
Скотт
Дин
- КМАктриса
Келси
МакДональд
- ДБСценарист
Джонатан
Бернштайн
- ДГСценарист
Джеймс
Грир
- ДИПродюсер
Джон
Иерарди
- НЛПродюсер
Нэнси
Леопарди
- НМПродюсер
Натали
Марисано
- ДБХудожник
Дэниэл
Бродхерст
- ЭРОператор
Эндрю
Руссо
- РМКомпозитор
Рой
Майорга