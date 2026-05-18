Обитель зла: Мутация
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Обитель зла: Мутация

Фильм Обитель зла: Мутация

2026, The Cure
Триллер, Фантастика18+
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О фильме

10 лет назад Элли была удочерена парой биотехнологических миллионеров. В дизайнерском особняке в Малибу девушка отмечает 16-й день рождения, но радости ей это не приносит — у неё тяжёлое аутоиммунное заболевание и нет друзей. Тайком от родителей Элли пробирается на пляж, где находит себе подругу по имени Брук. Они всё больше времени проводят вместе, и вскоре Брук начинает подозревать, что родители Элли что-то скрывают.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель зла: Мутация»